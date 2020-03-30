Сектор связи, а также финансовый, банковский и страховой сектора являются мало затронутыми, или не затронутыми коронавирусом.

Об этом, как передает Trend, в интервью азербайджанскому телевидению заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В качестве причины министр указал высокую заработную плату, которую получают работники этого сектора:

“Здесь мы берем реальную зарплату или среднемесячную заработную плату работника в качестве максимального предела. Исходя из концепции солидарности, мы должны признать, что потребность в поддержке работников, получающих высокую заработную плату, значительно отличается от других.

Борьба с распространением коронавируса позволила нам еще раз стать свидетелями солидарности между государством и предпринимателями, властью и народом», — добавил Джаббаров

Министр отметил, что пожертвования как главы государства, так и предпринимателей и граждан в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом являются еще одним проявлением нашего национального единства.

Minval.az