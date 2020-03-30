Ограничения, применяемые государством к экономической деятельности, в первую очередь влияют на микропредпринимателей.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, в интервью азербайджанскому телевидению (AzTV) на передаче «Hеdеf».

По его словам, если посмотреть на общую сумму, то речь идет не о программе поддержки в размере одного миллиарда манатов, а в размере 2,5 миллиарда манатов. Это составляет три процента от валового внутреннего продукта Азербайджана.

«Мы хотим довести до предпринимателей, банковского сектора и наших граждан то, что процесс возрождения и развития экономики Азербайджана остается нашим приоритетом» — подчеркнул Джаббаров.

Министр отметил, что была разработана программа поддержки и для микропредпринимателей.

«Как правило, финансовая подушка микропредпринимателей более узкая.Ограничения, применяемые государством к экономической деятельности, в первую очередь влияют на этих предпринимателей. В качестве базы мы используем налоговые платежи, осуществленные предпринимателями в течение 2019 года. При совершении платежей мы берем за основу цифры в этой базе. Это программное обеспечение ориентировано на поддержку бизнеса. Для каждого предпринимателя фонд заработной платы является самым большим расходом. Поэтому государство оказывает прямую финансовую поддержку и помощь в этом направлении. Здесь охвачено около 600 тысяч наших граждан»- сказал Джаббаров.

Minval.az