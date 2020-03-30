В Азербайджане в период особого карантинного режима деятельность средств массовой информации (СМИ) не будет ограничена.

Указанное требование отражено в дополнительных мерах, определенных Оперативным штабом при Кабмине по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджанской республики.

В документе отмечается, что СМИ разрешается продолжать деятельность с условием соблюдения требований особого карантинного режима в период с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля 2020 года.

Minval.az