Финансовые учреждения продолжат деятельность по ряду направлений при условии соблюдения требований особого режима.

Данное решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Следующие финансовые учреждения продолжат деятельность в период особого режима:

— Банки и обменные пункты

— Страховые организации

— Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги.

Следует отметить, что деятельность в других сферах, помимо работ и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, будет приостановлена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Minval.az