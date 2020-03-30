«Если мы проявим солидарность и будем придерживаться этого режима в течение 20 дней, я считаю, что число выздоровлений будет быстро расти, а динамика изменится».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Кабинета министров Ибрагима Мамедова.

По его словам, на сегодняшний день скорость распространения коронавирусной инфекции в стране в разы превышает скорость выздоровления: «Если мы изменим эту динамику, то есть увеличим скорость выздоровления, то через 20 дней постепенно возможны послабления».

И. Мамедов добавил, что пакет предложений, представленных в Кабинет министров по социальной защите, находится на завершающей стадии обсуждения: «Малоимущие и те, кто работают сдельно, вообще не должны волноваться. Они должны знать, что находятся под защитой государства».

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