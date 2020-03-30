Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает строительно-восстановительные работы на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах-граница с Грузией в направлении мечети Биби-Эйбат.

Как говорится в сообщении ГААДА, строительно-восстановительные работы проводятся на основе проекта, подготовленного с участием Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и иностранных специалистов.

На очередном, последнем этапе строительно-восстановительных работ в настоящее время предпринимаются шаги по полному восстановлению проезжей части.

Движение автотранспортных средств в указанном направлении до конца этой недели ограничено.

Движение автотранспортных средств в направлении города обеспечено посредством старой дороги, через «20-й участок».

Завершить строительно-восстановительные работы планируется к июню.

Minval.az