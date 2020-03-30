Президент Ильхам Алиев подписал в понедельник указ о внесении изменения в указ президента Азербайджанской Республики №175 от 19 января 2005 года «Об обеспечении выполнения Закона Азербайджанской Республики «О чрезвычайном положении».

В указе президента Азербайджанской Республики №175 от 19 января 2005 года «Об обеспечении выполнения Закона Азербайджанской Республики «О чрезвычайном положении» (Собрание законодательных актов Азербайджанской Республики, 2005, № 1, статья 9; 2017, № 12, статья 2303) в пункт 1.3 после слов «Министерство внутренних дел» добавлены слова «Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики».

Minval.az