Процесс освобождения заключенных в Азербайджане будет интенсивно продолжен.
Об этом агентству АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.
Процесс освобождения заключенных в Азербайджане будет интенсивно продолжен.
Об этом агентству АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.
Дата: 2020/03/30 14:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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