Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса, сообщает в посольство РФ в Азербайджане.

«Особое значение придаем нашему тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой. В целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств Министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта с.г. было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тысяч исследований для лабораторной диагностики COVID-19. Уверены, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову», — говорится в сообщении.

Minval.az