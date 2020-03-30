31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами возможны дожди, утром временами туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-10, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

31 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, местами интенсивный. В течение дня в большинстве регионов будет в основном без осадков Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az