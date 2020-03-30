Я часто бываю в Ичеришехер. Порой по делам. Но чаще просто, ради обретения покоя и гармонии…

Этот средневековый город очень дорог мне. Ичеришехер в моем понимании, является родным местом, священной землей, по которой ступали ноги моего отца и моей матери.

Эти узкие улочки и перекрестки были местом их первых тайных встреч, свидетелями их чувств. Старый город – бесценное сокровище, которое мы унаследовали от нашего народа и истории.

Каждый уголок Ичеришехер – это новые миры, раскрывающиеся в моих детских мечтах. Глядя на лица гостей нашего города, прогуливающихся по Ичеришехер, я стараюсь прочесть их мысли и их чувства. Интересно, представляют ли они, что это место древнее их самого древнего предка, которого они могут помнить?

Я прохаживаюсь по узким улочкам, знакомым мне с детства, останавливаюсь в некоторых местах, вспоминая о каких-то событиях давно минувших лет.

Недавно, ранним утром я сошел с машины у Гоша Гала Гапысы (Шемахинские ворота). Первым, кто встретил меня на площади перед домом Бакинских Ханов, был участковый уполномоченный, который с приветливой улыбкой обратился ко мне со словами «Sabahınız xeyir, Elbay müəllim”. Улыбнувшись, я ответил на приветствие и вдруг вспомнил, что прежде в Ичеришехер меня приветствовали иначе. “Salam qadeş” – привычное для меня приветствие сменилось на “müəllim”. Почему жители Ичеришехер моего поколения и моложе называли меня “qаdeş” — это отдельная история, о которой кому надо знают и помнят.

Много воды утекло с тех давних времен. Более 50-ти лет. Что же изменилось за эти годы?

Всё.

В облике этого старого города появились благополучность, удовлетворенность, уверенность. Но что-то очень важное исчезло. Что?

В тот день я дошел до любимого чайчи, удобно примастившегося за Гыз Галасы, где был так же приветливо встречен. За стаканчиком хорошо заваренного чая я размышлял над этим вопросом.

Жизнь вокруг просыпалась. Появились первые торговцы сувенирами. Прошла небольшая группа туристов. Стильно одетая молодежь деловито спешила куда-то. Не думаю, что учиться или в библиотеку. Скорее, заниматься бизнесом. Сегодня все занимаются бизнесом. Главное условие состоятельности в современной жизни.

На что я обратил внимание – почти нет пожилых людей. То ли не осталось. То ли не выходят из дома. Я стал понимать, чего мне не хватает. Людей моего поколения с идентичным моему, чуть ироничным выражением лица и говором. Так говорили только «ичеришехерлинцы». Реликтовые. Которых почти не осталось. Даже те, кто являются их наследниками, вместе с архаичными традициями утратили и эту неповторимую “ləhçu”…

Нет второго города на свете, который был бы мне дорог, как Баку. Мне довелось повидать самые лучшие города мира. Я восхищался их историей, культурой, архитектурой, кулинарией, добротой и гостеприимством встречавших меня там друзей… Но, на пятый день пребывания начинал грустить, а если приходилось быть дольше, тосковать по Баку. Это чисто биологическое чувство. Независимо от уровня интеллекта, широты знаний, диапазона мышления и глубины личной философии – люди, родившиеся здесь, любят Баку, как родителей. Трепетно и беззаветно. Не за что, а потому что!

Мы любим город, который видим и знаем. Который умещается в диапазон прожитых нами лет. Но редко задумываемся над его прошлым. Даже о том, в котором жили наши родители. А деды? А прадеды? Что мы знаем о том Баку?

Известный нам всем самый древний памятник архитектуры на территории Ичеришехер – это Гыз Галасы.

Предположительно VI век н.э.. Если верить одной из версий, это храм огнепоклонничества. Есть и другие версии, выдвинутые авторитетными исследователями и учеными. Я не считаю себя специалистом в области истории архитектуры, что не исключает мое право приходить к каким-то выводам, в результате логических рассуждений.

Итак, если Гыз Галасы является храмом огнепоклонничества, то что из этого следует? Вспомним, что христианство на нашу землю пришло на стыке I и IIвеков н.э. Проповедниками этой религии были Святой Елисей и Святой Варфоломей. Если верить преданиям, то Святой Варфоломей был казнен на скале, находящейся у подножия Гыз Галасы. Многим помнится, что посетивший Баку, ныне покойный Патриарх Алексий II, на этом самом месте совершил молебен. При этой церемонии присутствовал и, возглавлявший тогда Азербайджан Гейдар Алиевич Алиев.

Кроме литературных источников, с которыми довелось ознакомиться, у меня есть и личное наблюдение. Как-то прогуливаясь по Ичеришехер, я обратил внимание на пожилого человека славянской внешности, стоящего на этой скале у Гыз Галасы. Мужчина явно молился. Меня это заинтересовало. Я остановился неподалеку, с четким намерением поговорить с ним по завершении молитвы. Молился он долго. Кланялся башне, шевелил губами. Я заметил, что он не крестится. Когда мужчина завершил молитву, я подошел к нему и, поздоровавшись, спросил: «Извините, ведь Вы сейчас молились?»

«Да, молился» — ответил он.

— Какую веру Вы исповедуете?

— Я христианин, но старовер.

— Поэтому не крестились?

— Да.

— А почему молитесь здесь?

— По преданию, здесь был предан казни один из первосвященников.

Я тогда уже знал, что есть версия казни Святого Варфоломея за проповедование христианства местными религиозными деятелями, исповедующими огнепоклонничество.

Не вдаваясь в морально-этические подробности события – и сегодня в ХХI веке люди убивают друг друга из-за религиозной неприязни – я сделал вывод, что раз на стыке I и II веков в Азербайджане исповедовалось огнепоклонничество, то и храм служителей этой религии должен иметь приближенную к событиям дату созидания. Выходит, есть основание относить дату постройки Гыз Галасы к началу новой эры. А может и до наступления ее.

Следующее, что очевидно, это то, что подобное величественное сооружение могло появиться в достаточно крупном городе, где для этого были материальные ресурсы, высокая культура строительства и главное паства. Таким образом, без каких-либо замысловатых умозаключений, можно предполагать, что исторической цитадели современного Баку более двух тысяч лет.

Значит Баку один из древнейших городов мира.

Значит мы смело можем относить себя к древней цивилизации. Почему же мы обо всем этом не знаем? Почему нет исследований посвященных двухтысячелетней истории Баку? Почему наши ученые ограничиваются исключительно средневековьем или эпохой конца XIX начала XX веков, о которых давно, полно и прекрасно все рассказали наши незабвенные ученые и педагоги Шамиль Фатуллаев-Фигаров, Абдулвагаб Саламзаде, Леонид Бретаницкий, Давуд Ахундов и другие?

Незнание этой эпохи, ее культурных и духовных ценностей держит нас в рабских оковах сомнений по поводу древности народа Азербайджана. Незнание нами истории — прекрасный аргумент в руках недругов, которые свою вообще не имеющую древность историю и культуру, противопоставляют нашей или бессовестным образом крадут и присваивают наше наследие.

Я постоянно разгадываю кроссворды, которые издают в России. Еще до недавнего времени встречал вопрос «армянские голубцы», «армянский суп», ответами на которые получались долма и бозбаш.

Слава Аллаху! В последнее время стали скромно писать «кавказские голубцы». Хотя благодаря стараниям первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой, UNESCO внес в список памятников мировой культуры долму, как исключительно Азербайджанское блюдо.

Да, государство делает все возможное для отстаивания нашей истории и культуры в мировом сообществе. В числе памятников мировой культуры и дорогой сердцу каждого из нас Ичери Шехер, и Гобустан, и Юхары Баш древнего Шеки. Укреплен азербайджанский статус классического мугама.

Есть конкретное поручение президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева о ужесточении требований к охране памятников архитектуры и других образцов материальной и нематериальной культуры Азербайджана. При министерстве культуры создана специальная госслужба, призванная осуществлять эти задачи.

Есть поручение главы государства о подготовке предложений по определению границ исторического центра Баку и даче этой территории соответствующего юридического статуса.

Отношение руководства страны формируется на базе данных, которые должны готовить специалисты. Ведь мы, каждый из нас должен вести повседневную работу в порученной нам сфере.

Для этого надо любить свой народ, свою страну, свой город. Чтобы любить, надо относиться к ним не как к чему-то красивому и ценному или потому что мы здесь живем.

Надо любить Баку не за что, а потому что!

Потому что мы здесь родились!

Эльбай Касимзаде

Заслуженный архитектор,

Председатель Правления

Союза архитекторов Азербайджана

Minval.az