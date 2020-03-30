Представители крупных автозаправочных станций Азербайджана опровергают сообщения о том, что с сегодняшнего дня запрещается продажа бензина владельцам частных автомобилей.

На АЗС, принадлежащих ЗАО SOCAR Petroleum, продажа всех видов топлива осуществляется бесперебойно. Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО Узеир Габиббейли.

Он отметил, что каждый потребитель может купить топливо в желаемом объеме.

«В целом, мы придерживаемся решений оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, и в настоящее время нет никаких ограничений», — передает его слова Репорт.

Глава пресс-службы Azpetrol Кямал Зейналоглу в свою очередь сообщил АПА, что распространившаяся информация является ложной и такого запрета нет.

Minval.az