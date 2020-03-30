Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о том, какие объекты будут работать в особом карантинном режиме.

По словам начальника пресс-службы ведомства Эхсана Захидов, в период особого карантинного режима для защиты здоровья населения на территории республики, в том числе в Баку работа некоторых объектов прекращается, а ряд объектов продолжают работу.

Э.Захидов отметил, что прекращается работа парикмахерских и салонов красоты – объектов, которыми наиболее интересуются граждане. При этом он отметил, что нет никаких ограничений на работу автомоек, авторемонтных мастерских, магазинов автозапчастей, магазинов строительных материалов, станций химической чистки, магазинов по продаже кормов для скота и зоомагазинов.

Захидов также опроверг сообщения о запрете использования гражданами личных транспортных средств.

«Никаких ограничений на движение личных автомобилей не было наложено. Тем не менее, рекомендуется не использовать транспорт без серьезной необходимости. Владельцы автомобилей и водители должны строго соблюдать правила дорожного движения и карантинный режим», – отметил он.

Minval.az