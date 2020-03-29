Управление Приморского бульвара, в соответствии с инструкциями Оперативного штаба при Кабинете министров, продолжает осуществлять мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении Управления, на сегодняшний день, по всему бульвару размещены предупреждающие и информационные стенды, призывающие быть ответственными и оставаться дома (лозунг Evdə Qal!). В Частности, на этих билбордах сообщается о начальных симптомах развития коронавирусной инфекции и разъясняются простые правила гигиены и и правила использования медицинской маски, а также других медицинских принадлежностей для защиты от вируса.

Билборды с призывом Evdə Qal! размещены в основном в местах с плотным потоком транспортных средств, в местах, где водители смогут четко видеть эти вызовы за рулем. Они в основном расположены на пешеходных переходах и на автобусных остановках. Граждане смогут воспринимать информацию, находясь на остановках или переходя через пешеходный переход.

Всего было размещено 34 предупреждающих и информирующих билбордов.

Minval.az