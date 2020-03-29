В соответствии с указаниями правительства Азербайджана, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории страны, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществлять необходимые меры .

Как говорится в сообщении министерства, со вчерашнего дня, соответствующие подразделения Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям начали дезинфекцию на различных территориях города Баку.

В рамках мероприятий, проводимых в различных местах, участки дезинфицируются специальным раствором.

Minval.az