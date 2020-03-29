Принимая во внимание введение особого карантинного режима в Азербайджане, в связи с борьбой с распространением коронавируса, и в целях поддержки учеников выпускных классов, Государственный экзаменационный центр принял решение о проведении всех выпускных и вступительных экзаменов (азербайджанский и русский сектор) для учащихся 9 и 11 классов, размещенных на портале otk.az, бесплатно до июля 2020 года, сообщает Trend.

Представляем список бесплатных пробных экзаменов:

• IX sinif Buraxılış 2020 (I və II mərhələ) (№1)

• IX sinif Buraxılış 2020 (I və II mərhələ) (№2)

• Азербайджанский язык для русского сектора (IX класс Выпускной) 2020 (№1)

• Азербайджанский язык для русского сектора (XI класс Выпускной) 2020 (№1)

• Азербайджанский язык для русского сектора (IX класс Выпускной) 2020 (№2)

• Азербайджанский язык для русского сектора (XI класс Выпускной) 2020 (№2)

• IX sinif Buraxılış 2020 (I və II mərhələ), №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

• XI sinif Buraxılış 2020, qəbul imtahanı I mərhələ, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

• XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №3

• XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

• XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

• IX sinif Buraxılış 2019 (I və II mərhələ) (№1)

• Азербайджанский язык для русского сектора (XI класс Выпускной) 2019 (№2)

• 2020-ci il sınaq imtahanı, II mərhələ, №1

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №5

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №4

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №3

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №2

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №1

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ

• 2018-ci il sınaq imtahanı (№4)

• 2018-ci il sınaq imtahanı (№2)

• 2018-ci il sınaq imtahanı (№1)

• 2018-ci il qəbul imtahanı (May)

• Abituriyent №1 2018 (sınaq imtahanı)

• 2017-ci il qəbul imtahanı (A variantı)

• 2016-cı il qəbul imtahanı (A variantı)

• 2015-ci il qəbul imtahanı (A variantı)

Абитуриенты, желающие сдать пробный экзамен, могут зарегистрироваться на портале otk.az и проверить свои знания. По завершении онлайн-экзамена, кандидаты смогут получить результаты экзамена, просмотреть тестовые задания, проанализировать их и сравнить правильные ответы со своими собственными.

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