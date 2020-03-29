С начала 2020 года стоимость активов десятка богатейших россиян снизилась на $45,4 млрд. Так, по состоянию на воскресенье, 29 марта, сумма финансовых потерь Владимира Потанина за отчётный период оценивается в $4,05 млрд, пишет российский интернет-сайт globalmsk.ru.

Кроме того, ещё на $5,23 млрд «обеднел» Алексей Мордашов и на $5,2 млрд — Владимир Лисин. Алишер Усманов потерял $2,12 млрд, Леонид Михельсон, Роман Абрамович и Вагит Алекперов — $10,5 млрд, $2,49 млрд и $8,39 млрд соответственно. Убытки потерпел и Виктор Вексельберг — его состояние уменьшилось на $2,01 млрд. Капиталы же Андрея Мельниченко и Михаила Фридмана сократились на $2,79 млрд и $2,62 млрд соответственно.

Minval.az