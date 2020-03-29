Министерство труда и социальной защиты населения внесло ясность в распространившуюся в СМИ информацию об оказании гражданам помощи в размере минимальной заработной платы.

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом коммуникаций и связей с общественность министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, cозданная указом президента Ильхама Алиева рабочая группа по социальным вопросам и вопросам занятости, подготовила предложения касательно социальной защиты граждан.

На данный момент предложения рассматриваются и в ближайшие дни общественность будет проинформирована по этому поводу.

Напомним, что первым информацию распространил азербайджанский интернет-сайт Modern.az.

Согласно информации, в ближайшие дни гражданам будет выделена помощь в размере минимальной зарплаты (250 манатов).

Minval.az