«В Нахчыванской Автономной республике не зарегистрировано коронавирусной инфекции».

Об этом сообщил министр здравоохранения НАР Ниязи Новрузов.

Он отметил, что никакой опасности нет, так как закрыты выезд-въезд в Нахчыванскую Автономную Республику:

«Единственное место, где не зарегистрирован коронавирус. Во всех городах, районах и селах автономной республики проводятся дезинфекционные работы по борьбе с вирусами — в магазинах хозяйственных товаров, игровых залах, стоматологических кабинетах и других местах. Для обследований и проверок в Нахчыване создана самая современная лаборатория, в которой можно поставить точный диагноз пациентам. У входа в магазины люди очищают руки спиртом. В Нахчыване уже несколько дней действует онлайн-маркет. В дома доставляются любые продукты. Необходимые профилактические и дезинфекционные мероприятия проводятся регулярно. Въезд в Автономную Республику из зарубежных стран закрыт. Пожилым и одиноким людям, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги на дому. Больницы Нахчывана также современно оборудованы, имеется все необходимое».

Minval.az