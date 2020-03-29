В Азербайджане в связи с коронавирусом COVID-19 срок весеннего призыва на срочную военную службу продлят до 31 мая, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

«В Азербайджане весенний призыв на военную службу осуществляется с 1 по 30 апреля. Однако, из-за коронавируса срок призыва предлагается продлить до 31 мая. Соответствующий проект закона, инициированный президентом страны Ильхамом Алиевым, уже представлен в парламент», — отметил собеседник агентства.

Парламент рассмотрит данный документ на пленарном заседании 30 марта.

Minval.az