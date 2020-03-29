В связи с ограничением деятельности станций метро в рамках работ по усилению особого карантинного режима Бакинское транспортное агентство (BNA) организует еще 5 специальных экспресс-маршрутных линий.

Об этом сообщает БТА.

Меры направлены на обеспечение перевозок граждан, работающих в специальных больницах и карантинных пунктах, а также объектах, необходимых для поддержания жизнедеятельности (специальные сферы услуг, продуктовые магазины и т.д.).

Маршруты будут связывать больницы и карантинные пункты, а также другие необходимые объекты. На маршруты будут привлечены автобусы ООО BakuBus. Экспресс-автобусы по линиям M3, M4, M5, M6 и M7 начнут курсировать с завтрашнего дня:

1. М3 – ст. м. Кероглу – ст. м. 28 Мая

2. М4 – ст. м. 20 января – сад С.Вургуна

3. М5 – ст. м. Кероглу – ст. м. 20 Января

4. М6 – ст. м. Ахмедлы – сад С.Вургуна

5. М7 – ст. м. Иншаатчылар – ст. м. Н.Нариманов

Автобусы по экспрессным линиям М3, М4, М5, М6 и М7 будут работать с 09:00 до 17:00. График работы ранее организованных линий M1 и M2 остается неизменным (06:00-22:00).

В то же время, сообщается, что работа пассажирских автобусов по регулярным маршрутным линиям будет продолжена в обычном режиме. Количество автобусов, выходящих на линию ежедневно, будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком.

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