«Тест, сданный заместителем главы Исполнительной власти Джалилабадского района — заведующим отделом прогнозирования и анализа социально-экономического развития Алыджы Дилаверовым на наличие коронавируса, оказался положительным».

Об этом Report сказал депутат от Джалилабадского сельского избирательного округа №68 Эльман Насиров.

По словам парламентария, сначала он связался с заместителем главы районной ИВ: «Когда я связался с А.Дилаверовым, он сказал, что все сотрудники Исполнительной власти прошли тестовую проверку на коронавирус. Результаты А.Дилаверова оказались положительными».

Э.Насиров добавил, что замглавы ИВ взят на карантин и находится в больнице: «Однако А.Дилаверов не проходит лечения, так как ждет результата второго сданного теста».

Депутат подчеркнул, что в состоянии здоровья Алыджы Дилаверова нет никаких проблем, он чувствует себя хорошо.

Minval.az