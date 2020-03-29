«Мы не рекомендуем гражданам часто передвигаться на личных автомобилях без особой надобности. Один из способов борьбы с коронавирусом -оставаться дома, не подвергать опасности свою и чужую жизнь».

Об этом АПА заявил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник Вагиф Асадов.

По его словам, не рекомендуется без надобности водить автомобили с районной регистрацией.

«Мы не говорим, что водитель каждой машины будет оштрафован. Просто призываем водителей не выходить из дома без необходимости».

Minval.az