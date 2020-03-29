В последние дни некоторые люди, представляясь работниками органов исполнительной власти, требовали плату за дезинфекцию в бакинских зданиях и дворах.

Об этом сообщает пресс-служба столичной власти.

При этом упоминается о том, что дезинфекционные работы в государственных зданиях, строительных блоках, лифтах, дворах и общественных местах проводятся за счет государства.

«Для этого не требуется никаких средств», — говорится в сообщении.

Исполнительная власть города Баку просит граждан сообщить в правоохранительные органы или обратиться на «горячую линию» (012) 492-63-11, если они столкнуться с подобными случаями.

Minval.az