Предлагается внести изменения в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, пункт 6 статьи 36 (электронная виза) Кодекса предлагается в новой редакции.

Согласно представленному в новой редакции пункту, ходатайства иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче одноразовой и многоразовой визы рассматриваются самое позднее в течение 3 дней со дня поступления обращения; в случае обращения об ускоренном получении одноразовой электронной визы, ее оформление займет не позднее 3 часов.

Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства могут получить визу на территории Азербайджанской Республики в случаях, установленных соответствующим органом исполнительной власти. Оформление визы осуществляется в режиме реального времени посредством межуправленческой автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация». При отсутствии оснований для отказа выдается виза в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. При отказе в выдаче визы информация об этом направляется на адрес электронной почты заявителя.

Minval.az