В связи с угрозой нового коронавируса (COVID-19) с 29 марта режим особого карантина на территории Азербайджана усиливается.

В сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров, распространенном 27 марта говорится о том, что 29 марта с 00:00 режим особого карантина на территории страны будет усилен.

В период режима особого карантина движение транспорта между районами и городами за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой помощи, аварийно-восстановительной, спасательной службы, сельскохозяйственного, социального назначения, а также грузовиков будет полностью прекращено. Движение в пределах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района не ограничено.

Время работы Бакинского метрополитена устанавливается 07:00-09:00 и 17:00-20:00.

В период режима особого карантина прекращается обслуживание клиентов на местах во всех торговых объектах, за исключением продовольственных магазинов, супермаркетов и аптек, доставка и онлайн-продажи не будут ограничены.

В период режима особого карантина прекращается обслуживание клиентов на местах во всех объектах сферы услуг, в том числе в ресторанах, кафе и чайханах, доставка и онлайн-продажи не будут ограничены.

С целью регулировки плотности людей ограничивается вход на все бульвары, парки и центры отдыха.

Minval.az