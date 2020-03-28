«Как вам известно, по моей инициативе был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, из резервного фонда Президента в этот фонд было пожертвовано первоначально 20 миллионов манатов. Не прошло и 10 дней с начала деятельности фонда, как в нем, — мне сообщили об этом вчера вечером,- накоплено уже 90 миллионов манатов».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии медицинского центра «Ени клиника».

«Абсолютное большинство этой суммы – пожертвования компаний. Выражаю за это признательность азербайджанским бизнесменам. Они проявили истинный патриотизм и солидарность. В то же время свою поддержку в пределах возможностей оказывают и простые люди. Мне регулярно сообщают. Кто-то перечисляет один манат. Мы говорим ему «Спасибо!». Он тоже выполняет свой гражданский долг. Значит, его возможностей хватает на это. Это еще показывает, что мы – я говорил, хочу еще раз сказать, — великий народ, мы смогли сплотиться в самое тяжелое время. Считаю, что лозунг «Вместе мы — сила!» будет оставаться актуальным и после окончания болезни. Мы демонстрируем это единство, солидарность», — отметил президент.

Minval.az