«Вернуться на родину – естественное право каждого азербайджанца, никто не может ограничить и не ограничивает его. Но есть ограничения, обусловленные техническими возможностями, чрезвычайной, незапланированной ситуацией».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов сказал, что помещение на карантин как наших граждан, вернувшихся в Азербайджан, так и граждан других стран исключительно важно для обеспечения безопасности 10-миллионного населения: «Помешение этих людей на домашний карантин создает угрозу безопасности 10 миллионов граждан. Но у карантинной инфраструктуры тоже есть предел. По мере прибытия людей, помещения их на карантин возможности карантинной инфраструктуры исчерпываются. К этому процессу привлекается всё больше больниц, предприниматели предоставляют свои отели государству безо всяких условий. Некоторые из них даже обеспечивают продовольствием лиц, помещенных на карантин в отелях, демонстрируя солидарность с народом и государством в это трудное время. Но, несмотря на всё это, рост числа людей, возвращающихся в страну, требует всё больших возможностей, а эти возможности не безграничны. Наверное, нужно пресечь в какой-то форме этот поток возвращающихся в Азербайджан».

Руководитель пресс-службы Кабинета Министров отметил, что было бы хорошо, если бы родители, родственники порекомендовали своим детям и родственникам, находящимся за границей, остаться там: «Это было бы безопаснее и с точки зрения здоровья этих людей. То есть, они самоизолируются дома, не выходят в город, не пользуются общественным транспортом, не едут в аэропорт и не садятся в самолет. Все это представляет угрозу их жизни. Поэтому было бы лучше, если бы эти люди сидели дома в тех странах, в которых находятся. С другой стороны, при их возвращении в Азербайджан не удается поместить их на карантинную инфраструктуру. Для предотвращения этого их родственники и родители должны дать им совет. Государство вынуждено ограничивать это, то есть запрещать чартерные рейсы и авиарейсы. Эти запреты, ограничения уже введены. Но обсуждается полное прекращение авиарейсов, полное закрытие границ, полное прекращение въезда и выезда. Это один из обсуждаемых вариантов».

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