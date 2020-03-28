В Баку и Абшероне запущена услуга бесплатного такси для одиноких пожилых граждан старше 65 лет.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, инициатива проекта, реализуемого в рамках социальной акции «Защитим старших!», принадлежит министерству образования, министерству труда и социальной защиты населения, а также и ОАО «Azərmaş».

ОАО «Azərmaş» выделил 100 автомобилей и водителей для оказания услуги бесплатного такси гражданам этой категории. Чтобы обратиться за помощью, пенсионерам надо позвонить в службу помощи Минтруда по единому номеру 142. Оперативная команда готова помогать гражданам с 10:00 до 16:00 (за исключением субботы и воскресенья).

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