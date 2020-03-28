В течение последних трех дней от граждан столицы и регионов страны в call-center 142 министерства труда и социальной защиты населения поступило 11 543 обращения в связи с социальным обслуживанием, сообщили Trend в ведомстве.

По данным источника, было установлено, что 1408 из них — это одинокие люди старше 65 лет.

Для этих людей были назначены социальные работники, и им были предоставлены необходимые социальные услуги на дому. Эти услуги включают в себя работу по хозяйству, покупку предметов первой необходимости, лекарств, оплаты коммунальных услуг и так далее. Наряду с социальными работниками, волонтеры также участвуют в данном процессе.

В настоящее время в целом эти услуги предоставляются до 11 тысячам одиноких людей старше 65 лет.

Minval.az