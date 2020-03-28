В Азербайджане утвержден порядок пропуска физических лиц и транспортных средств через полицейские посты в период особого режима карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, будут пропускаются следующие лица и их транспортные средства:

— транспортные средства оперативного назначения, в том числе водители и соответствующие пассажиры автомобилей службы пожарной охраны, полиции, скорой медпомощи, военной автоинспекции, фельдъегерьской связи, аварийно-спасательные подразделения, служба инкассации денежных средств, принадлежащих ООО «Азерпочт»;

— водители грузовых автомобилей и соответствующие пассажиры;

— лица, выезжающие в связи с неотложной медицинской необходимостью, и выезжающие с ними члены семьи (но не более 2-х человек) или их законные представители, при наличии справки, подтверждающей необходимость срочного лечения;

— лица, зарегистрированные в медучреждениях страны и регулярно выезжающие в соответствующие медучреждения для получения лечения, после проверки по соответствующим именным спискам, имеющимся на полицейских постах;

— лица, выезжающие на поминки близких родственников (родитель, муж, жена, ребенок, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, свекровь, свекровь), — предоставив справку медицинского учреждения, подтверждающей факт смерти;

— лица, побывавшие в других городах и районах до объявления особого карантинного режима и возвращающиеся по адресу регистрации в свои дома в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район;

— лица, приехавшие в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район из других городов и районов до объявления особого карантинного режима и возвращающиеся в свои дома по адресу регистрации;

— иностранцы, возвращающиеся в свои страны.

Руководители учреждений и организаций государственного значения и жизненного обеспечения для пропуска своих работников через посты полиции должны предоставить обоснованные официальные обращения в МВД Азербайджана ([email protected]). В обращении должны быть указаны имена сотрудников, которые должны перейти пост полиции, включая серию и номера удостоверяющих личность документов(служебное удостоверение), марку и номера транспортных средств, которые должны проехать через пост полиции.

Обращения рассматриваются и решения принимаются в течение 24 часов.

Для прохождения пяти и более лиц через полицейские посты, учреждение должно выделить спецтранспорт со своим логотипом.

Все лица, проходящие через посты обязаны иметь при себе удостоверения личности.

«Мы просим граждан соблюдать соответствующие правила», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Minval.az