В Азербайджане отложены собеседования по приему в первый класс в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке, передает в субботу Trend со ссылкой на Минобразования.

Как сообщили в ведомстве, родители будут проинформированы о дате и правилах проведения собеседования посредством СМС-оповещения. В то же время, данная информация будет отправлена в личный кабинет.

Отметим, что прием детей в первые классы всех общеобразовательных учреждений страны на 2020-2021 учебный год осуществляется в электронном порядке посредством портала www.mektebeqebul.edu.az. Процесс стартовал 10 марта.

Minval.az