Волейболистки сборной Азербайджана взяты на карантин.

Юлия Керимова и Маргарита Азизова, а также экс-игрок сборной Екатерина Жидкова были изолированы.

Наши волейболистки по возвращении в Азербайджан были взяты на карантин. Причиной этого является угроза коронавирусной пандемии, распространившейся по всему миру. Волейболистки после установленного срока будут выписаны домой, передает АПА.

Отметим, Маргатира Азизова выступает в «Радомке» (Польша), Екатерина Жидков — в «Муниципалитете Сариер» (Турция), Юлия Каримова — в «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

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