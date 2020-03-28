Граждане, которые в условиях особого режима карантина и мер по социальной изоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предпочитают оставаться дома, могут заказать продукты питания, не выходя из дома, в онлайн-режиме.

В рамках данных мер при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) создан онлайн-супермаркет, работающий посредством специального приложения BakuMart Supply.

Доставка заказов, сделанных в период карантина посредством BakuMart Supply, полностью бесплатна.

Заказы можно сделать на сайте https://bakumart.az/#/landing и посредством приложения:

— пользователи iOS могут скачать приложение по ссылке — bit.ly/bakumartiosA,

— пользователи Android — по ссылке — bit.ly/bakumartandroid.

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