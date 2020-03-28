Центры службы ASAN и ASAN Kommunal, созданные при Государственном Агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, с 29 марта 2020 года продолжат работу в особом режиме.

Как сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, применение особого режима реализуется на основании особого карантинного режима, объявленного в нашей стране Оперативным штабом при Кабинете Министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения по закрытию мест массового скопления людей.

Для обеспечения оказания государственных услуг в течение этого периода заявки будут приниматься посредством колл-центра 108 . Если будет определена необходимость запрашиваемой услуги, гражданин будет направлен в соответствующий центр службы ASAN или ему будет оказана выездная услуга. Центры приема граждан и передвижные службы будут обеспечены приборами измерения температуры тела человека и соответствующими гигиеническими средствами.

Minval.az