Азербайджанская стартап-компания Sumaks разработала испытательную версию аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом АПА сказал исполнительный директор компании Джавид Мамедов.

По его словам, в ближайшие дни будут проведены клинические испытания аппарата в больничных условиях.

«Учитывая нынешнюю потребность во всем мире в подобных аппаратах, во многих странах реализуются различные проекты по их изготовлению. Мы тоже в свою очередь дали старт такому проекту. Надеемся, что эти аппараты не понадобятся. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию во всем мире, конечно же нельзя отрицать значение этих аппаратов для человеческой жизни», — отметил Мамедов.

Minval.az