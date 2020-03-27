В Азербайджане с 00:00 часов 29 марта усиливается особый режим карантина.

Об этом сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

Во время особого карантинного режима межрайонные и междугороднее транспортное движение полностью остановятся за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили. В пределах Баку, Сумгайытского и Абшеронского районов движение свободное.

Согласно сообщению штаба, Бакинский метрополитен будет работать утром в 07:00-09:00 и вечером 17:00-20:00 часов.

Во время особого карантинного режима кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, приостановить сервис клиентам на месте. Доставкам и онлайн-продажам дано безограниченное разрешение.

Кроме этого, запрещается вход во все парки, бульвары и другие места массового скопления людей.

Minval.az