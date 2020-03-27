Сотрудники «Xəzər xəbər» побывали в больнице специального режима, где проходят лечение заболевшие коронавирусом лица.

Большинство людей, попавшие в больницу, думали, что не заболеют, однако сейчас они борются за жизнь.

«Я даже предположить не могла, что заболею. Я даже не знаю, где заразилась. Я проявила безответственность и теперь страдаю из-за этого», — сказала больная коронавирусом женщина.

Согласно последним данным Оперативного штабе при Кабинете министров, в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 147 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как тяжелое, а состояние 11 человек как средней тяжести, состояние здоровье остальных стабильное.

Minval.az