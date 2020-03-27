Учитывая, что с целью пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане, отменено большинство внутренних и международных авиарейсов, внесены изменения и в график движения экспресс-автобусов в направлении Аэропорт — станция метро «28 Мая», передает Бакинское транспортное агентство.

Согласно информации, перевозки экспресс-линией будут осуществляться по четвергам одним автобусом. Автобус будет отправляться со станции метро «28 Мая» в 08:00, 10:30 и 16:30. Данный график определен в соответствии со временем вылета рейсов Баку — Москва, Баку – Нахчыван и Баку – Лондон.

Minval.az