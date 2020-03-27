В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое состоится в понедельник, 30 марта, депутатов рассадят на расстоянии не менее двух метров друг от друга, сообщили в пресс-службе парламента.

Депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента ранее прошли медицинское обследование в связи с коронавирусом, служебные автомобили парламента продезинфицированы.

Управление в Милли Меджлисе осуществляется посредством стационарных и мобильных средств связи,а обмен информацией между руководством парламента, руководителями комитетов и комиссий, лидерами политических партий, представленных в парламенте, а также сотрудниками Аппарата и Управления делами осуществляется — посредством интернета.

В повестку пленарного заседания парламента на 30 марта в целом вошли 16 вопросов. В ходе заседания будут обсуждены поправки в законы «О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2020 года», «О медицинском страховании», «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», во Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана, в законы «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана», «Об утверждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», а также другие вопросы.

Minval.az