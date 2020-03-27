Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности 15 граждан, занимающихся распространением дезинформации про коронавирус в социальных сетях, в том числе трое арестованы, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению МВД, личности пятнадцати человек были установлены и они были вызваны в органы полиции за распространение дезинформации о коронавирусной инфекции в социальных сетях и WhatsApp. В ходе выяснения обстоятельств 7 лицам были сделаны предупреждения, 5 — оштрафованы, 3 — арестованы.

Minval.az