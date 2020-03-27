В Азербайджане зарегистрированы еще 43 факта заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в заявлении Оперативного штабе при Кабинете министров.

По данным штаба, в настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 147 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как тяжелое, а состояние 11 человек как средней тяжести, состояние здоровье остальных стабильное.

В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 165 человек.

Также сообщается, что еще 15 вылечились и были отпущены домой, трое скончались.

Minval.az