УГДП Главного управления полиции города Баку с учетом объявленного в стране карантинного режима, для принятия превентивных мер против распространения вируса рекомендует населению реже использовать личные автомобили.

Как сообщил начальник отдела УГДП Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, с учетом этого всех участников дорожного движения призывают присоединиться к кампании «Останься дома».

«Тем самым вы позаботитесь о своем здоровье, а также о здоровье своих родных и близких.

В то же время, не использование личных автомобилей и присоединение к кампании «Останься дома» позволяет снизить нарушения правил дорожного движения. Тем самым, обеспечивается свободное и беспрепятственное движение транспортных средств специального назначения и оперативных транспортных средств. Мы просим водителей, и особенно лиц, управляющих транспортными средствами, которые в настоящее время находятся в столице и зарегистрированы в регионах, чтобы они без особой необходимости не выходили на дорогу и не нарушали правила карантина.

Повторяем, что несоблюдение требований карантина влечет административную ответственность. Надеемся, что все участники движения, и особенно водители, с пониманием отнесутся к этим требованиям и будут выполнять их», — передает его слова АПА.

Minval.az