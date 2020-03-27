В 1983 году на советские экраны вышла искрометная комедия «Карантин»: в детском саду, который посещает главная героиня, пятилетняя Машенька, объявлен карантин, и теперь в семье, где работают все — и папа с мамой, и бабушка с дедушкой, и даже прабабушка с прадедушкой — решают проблему, кто присмотрит за малышкой.

Сегодня трудно представить себе, сколько времени должно пройти, чтобы пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные меры стали основой для комедийных сюжетов.

Нашей стране по крайней мере пока удается избежать настоящего «эпидемического апокалипсиса». Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью АзТВ отметил: «Благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию под контролем. Хотя происходящие в мире процессы известны каждому из нас, даже в крупных городах развитых стран пандемия привела к крайне трагическим последствиям. В некоторых странах ежедневно умирают сотни людей – 500, 600 человек. То есть, это говорит о том, что даже самые развитые страны не могут считать себя полностью застрахованными от этой ситуации. Поэтому считаю, что принятые нами очень конкретные решения и дорожная карта позволяют сегодня держать ситуацию под контролем». Как напомнил глава государства, в Азербайджане с самого начала уделили вопросу самое серьезное внимание: создали Оперативный штаб, перекрыли границы, вернули на родину десять тысяч своих граждан, закупили необходимое медицинское оборудование…

Добавим от себя: власти Азербайджана оперативно, четко и продуманно решают множество вопросов: организовать возвращение в страну наших соотечественников, оказавшихся в охваченных пандемией странах и за закрывшимися в одночасье границами, создать «карантинные зоны», обеспечить тестирование на коронавирус и медицинскую помощь тем, кто все же заболел… Те, кто находится сейчас на карантине, описывают в ФБ свои впечатления: условия вполне комфортные, кормят очень вкусно…А еще весьма настойчиво призывают не ворчать, не лить негатив и не оскорблять тех, кто каждую минуту и секунду, с кровоподтеками на лице от маски, воюет с этим самым невидимым врагом — вирусом. А теперь в Азербайджане дан старт новой инициативе. Президент страны Ильхам Алиев учредил Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом и перечислил в него свою зарплату за год. Его примеру последовала первая леди Азербайджана, первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева. Масштабные взносы делают крупные предприниматели, строительные компании, сотовые операторы, отдельные граждане. Внесла свой вклад и медиа-группа «Йени Мусават». А вот тут нужны подробности. К сожалению или к счастью, мы живем в мире, где все — в том числе и борьба с коронавирусом! — имеет «денежное измерение», и это не тот случай, когда уместны нотации и нравоучения в стиле «тут люди умирают, а вы говорите о деньгах!» Деньги нужны на маски и дезинфицирующие гели, на инфракрасные термометры, на лекарства и на аппараты ИВЛ — то есть на все то, что поможет людям не умирать. А еще «денежное измерение» имеют карантинные меры, которые очень больно ударили по многим секторам бизнеса.

И вот тут обращают на себя внимание две новости. Первая: на преодоление последствий коронавируса в Азербайджане уже выделен миллиард манатов. И вряд ли в Баку просто пойдут по самому простому пути «раздать всем деньги и забыть» — тут будет продуман целый комплекс мер. Вторая: власти Азербайджана жестко предупредили, что будут наказывать предпринимателей за увольнение своих сотрудников без уважительных причин. Предупреждение более чем своевременное: сокращение штатов кому-то может показаться самым легким способом «минимизировать потери» лично для своего кошелька. К тому же, напоминают знающие люди, есть и другая лазейка — вынужденный неоплачиваемый отпуск. То, с чем в Азербайджане в массовом порядке не встречались по крайней мере с девяностых.

А это уже другое измерение «коронавирусного экзамена», который приходится сдавать нам всем — социальная ответственность. А вот эта ответственность лежит не только и не столько на властях, которые, будем откровенны, в нынешних форс-мажорных обстоятельствах действуют четко, продуманно и адекватно. Она лежит на предпринимателях, которые вряд ли имеют «нулевой запас финансовой прочности», но торопятся при первых же признаках «финансовой грозы» переложить все бремя на своих сотрудников, даже не задавая себе вопрос, как выживать людям, оказавшимся в этом самом неоплачиваемом отпуске. Она — на водителе «скорой помощи», который, набив свою машину изворотливыми и вполне здоровыми пассажирами, пытался проехать в город в обход постов.

Наконец, она лежит на всех нас — на тех, кому адресован простой и понятный призыв Evdə qal.

А теперь — немного статистики. Число подтвержденных случаев коронавируса продолжает расти. Всего в нашей стране зарегистрировано 122 подтвержденных случая коронавируса, 3 человека скончались, 15 — выздоровели, 104 в настоящее время находятся в специализированных больницах, Накануне, 26 марта, было зарегистрировано рекордное количество новых случаев — 29. Глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов в эфире государственного телевидения отметил: «Пугает то, что скорость заражения намного превышает скорость выздоровления. До настоящего времени в Азербайджане у 122 человек был выявлен коронавирус, из них вылечились только 15. Такая динамика наблюдалась и в Испании. Чтобы и мы не достигли такого уровня, необходимо строгое соблюдение особого карантинного режима».

Напомним: строгий карантин в Азербайджане введен с 24 марта. Граждан призывают не пользоваться по возможности метро и отдавать предпочтение наземному транспорту, для чего вдоль линий метро пустили экспресс-автобусы. Продлены нерабочие дни, причем гражданам напоминают: это не каникулы, не повод погулять, а карантин. Закрыты торговые центры, театры, кинотеатры и увеселительные заведения. Ресторанам разрешено работать с 12-00 до 15-00, остальное время можно доставлять заказы на дом.

Но самое главное, граждан призывают не собираться в общественных местах группами больше 10 человек. Лицам 65 лет и старше — а они, напомним, составляют «группу риска» — запрещено покидать свои дома. И всем — молодым, старым, работающим, пенсионерам — адресован один призыв: «Оставайтесь дома!» В телеэфире и Интернете — социальные «ролики». Действуют «горячие линии», в дело включились волонтеры — и это не считая традиционной нашей «соседской взаимопомощи». Но…

К сожалению, как с тревогой констатируют многие, к требованиям карантина далеко не все отнеслись с должной серьезностью. А еще больше тех, кто воспринял происходящее как «продолжение каникул». На Бульваре — гуляющая публика. И самое главное, пожилые граждане, которые прогуливаются под весенним солнышком, восседают на скамеечках, играют в нарды, как будто ничего не происходит… Ибрагим Мамедов предупреждает: «Карантинный режим допускает наложение штрафов и принуждение. Но подобные меры пока не принимаются, есть надежда, что люди поймут свою ответственность. Если масштабы эпидемии в стране вырастут, мы не сможем ее преодолеть. Поэтому на сегодняшнем (вчерашнем — ред.) заседании оперативного штаба при Кабинете министров городским и районным исполнительным органам было поручено строго соблюдать требования карантинного режима. Наблюдения последних трех дней показывают, что люди не хотят следовать карантинному режиму».

А теперь серьезно. COVID-19 еще раз напомнил всем нам, что давно пора стать взрослыми и ответственными людьми. Не ждать, когда «большие умные дяди и тети» все решат и сделают за нас, а нам останется только капризно топать ножками и, пардон, лить грязь в соцсетях. А еще — вспомнить о том, что речь идет об эпидемии. Где никто не отменял давно открытых медициной закономерностей. Да, COVID-19 — это не чума, не холера и не оспа, многие люди, особенно молодые и здоровые, могут вообще не заметить, что больны, или принять все за легкую простуду, но передать вирус следующему «носителю», и где-то в цепочке окажется тот, для кого эта инфекция станет фатальной. И для того, чтобы по возможности прерывать «эпидемические цепочки», от нас требуется так много и так мало — отнестись с уважением к призывам к самоизоляции. Воздержаться от походов в гости. Отказаться от вечеринок «на дому», от рукопожатий, объятий и поцелуев со знакомыми. Просто остаться дома. Насладиться онлайн-концертами, онлайн-спектаклями, которые сегодня предлагаются в открытом доступе. Словом, спасать мир и своих близких, в прямом смысле слова не вставая с дивана.

И это не шутка.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az