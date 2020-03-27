27 марта, начиная с 12.00 наши пограничные боевые пункты в направлении Газахского района и транспортные средства, движущиеся в тылу, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений Вооруженных сил Армении, дислоцированных вблизи села Боганис Ноемберянского района Армении.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, вражеская провокация была предотвращена. Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Minval.az