«Пандемия коронавируса приобретает все более широкий размах и вызывает больше человеческих потерь. К сожалению, наша страна тоже не осталась в стороне от этой страшной инфекции. Каждый день мы получаем информацию о том, что в мире и в нашей стране инфицировано все больше людей. Прогнозы показывают, что распространенность коронавируса еще не достигла своего пика, а значит, впереди нас ждут дни и дела, требующие более серьезного и ответственного подхода», — сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что борьба с коронавирусом в Азербайджане ведется последовательно, комплексно, оперативно, с учетом мирового опыта, подбирая оптимальные варианты.

«Сегодняшняя деятельность азербайджанских врачей-настоящий героизм, и каждый из нас гордится этими «воинами в белых халатах». Господин президент высоко оценил самоотверженный труд медицинских работников и отдал распоряжение о повышении их заработной платы в 3-5 раз в период борьбы с коронавирусом. Сейчас самое время потушить огонь! Остальные мероприятия и программы можно отложить до более удобного времени. В этом смысле я поддерживаю решение премьер-министра Али Асадова об изменении времени перехода на обязательное медицинское страхование. Реальность заключается в том, что весь кадровый потенциал врачей, медицинское оборудование и принадлежности, лекарственное обеспечение направлены на борьбу с коронавирусом. С апреля текущего года практически невозможен переход на обязательное медицинское страхование в западных и центральных регионах страны»- сказал он.

Гулиев отметил, что Всемирная организация здравоохранения причислила Азербайджан к числу лучших стран, успешно борющихся с коронавирусом.

«Путем внесения изменений в Закон «О медицинском страховании» целесообразно отложить страхование и другие выплаты в фонд обязательного медицинского страхования в размере четырех процентов от заработной платы, подлежащей выплате с апреля этого года, на срок в один год»- подчеркнул Гулиев.

Minval.az