В четверг в Азербайджане было выявлено самое большое число случаев заражения коронавирусом, и число пациентов в больницах особого режима достигло 104.

Об этом сообщил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов в эфире государственного телевидения.

«Пугает то, что скорость заражения намного превышает скорость выздоровления. До настоящего времени в Азербайджане у 122 человек был выявлен коронавирус, из них вылечились только 15. Такая динамика наблюдалась и в Испании. Чтобы и мы не достигли такого уровня, необходимо строгое соблюдение особого карантинного режима. Карантинный режим допускает наложение штрафов и принуждение. Но подобные меры пока не принимаются, есть надежда, что люди поймут свою ответственность. Если масштабы эпидемии в стране вырастут, мы не сможем ее преодолеть. Поэтому на сегодняшнем (вчерашнем — ред.) заседании оперативного штаба при Кабинете министров городским и районным исполнительным органам было поручено строго соблюдать требования карантинного режима. Наблюдения последних трех дней показывают, что люди не хотят следовать карантинному режиму», — подчеркнул Мамедов.

Minval.az