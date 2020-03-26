«На сегодня количество находящихся на карантине граждан превышает 3300, большинство из них – побывавшие за рубежом».

Как передает АПА, об этом на заседании Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Правления Госагентсва по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, карантинные дома действуют в 25 пунктах:

«С сожалением должен отметить, что в последнее время случаи заражения чаще выявляются внутри страны. У обратившихся в больницы граждан с симптомами коронавируса берут мазок. Посредством тестов определяется наличие вируса. Учитывая вероятное распространение инфекции, для борьбы с вирусом выделена 21 больница. В больницах устранена нехватка оборудования, медперсонала и медицинских принадлежностей. По Баку выделено 6 больниц, в регионах – 15. Выявленные в регионах больные размещаются в местных больницах».

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