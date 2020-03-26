«Довольно опасная и трагическая ситуация. Наши не понимают, гуляют по улице, выходят на бульвар, все еще не понимают, с какой бедой мы столкнулись».

Об этом АПА сказал ректор Бакинской Музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли.

«Сколько можно ресторанов, развлечений, гостей? Хватит! Будьте серьезнее. Страна в очень тяжелом положении. Государство все для вас делает. Одиноким старикам будут посылаться продукты. Волонтеры будут хорошо работать. У нас эта система налажена хорошо. Поэтому, я всем говорю, не выходите, сидите дома. Есть столько книг, пусть читают, интернет, социальные сети, фильмы, сериалы»,-подчеркнул он.

Ф.Бадалбейли подчеркнул, что его дочь и зять, которые приехали из США, в данное время находятся на карантине: «Я ничего не предпринял для того, чтобы их не забирали в карантин. Они останутся на карантине столько, сколько необходимо. Здесь знакомство и подобное роли не играют Что надо будет делать, то и будет, по другому не может быть».

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