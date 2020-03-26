Часть заключенных, отбывающих наказание в учреждениях Пенитенциарной службы, освобождается.

Об этом Report сообщила правозащитница Новелла Джафароглу.

По ее словам, от имени Совместной рабочей группы по правам человека сделано обращение в Администрацию президента в связи с опасностью пандемии коронавируса: «Приступили к освобождению заключенных, срок наказания которых истекает в ближайшее время. Пока это касается заключенных, срок наказания которых должен был истечь через 3 месяца. После вопрос коснется лиц, до освобождения которых остается 6 и 9 месяцев. Процесс продлится до апреля. Это — результат очередного гуманного шага президента страны, направленный на то, чтобы в столь сложный период многие заключенные могли находиться рядом со своими близкими».

Minval.az